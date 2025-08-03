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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، أن مغادرة الكوري الجنوبي سون هيونغ مين صفوف توتنهام هوتسبير قد تُعجّل بانتقال البرازيلي رودريغو جوس إلى النادي اللندني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

رحيل سون يمهّد الطريق أمام رودريغو للانضمام إلى توتنهام

وبحسب صحيفة "آس"، فإن رحيل سون، الذي يُعد أحد أبرز أعمدة الفريق وقائده خلال السنوات الأخيرة، سيُحدث فراغًا واضحًا في مركز الجناح الأيسر، وهو المركز الذي تسعى إدارة "السبيرز"، بقيادة دانيال ليفي، إلى تعزيزه بضم رودريغو.

وأشارت الصحيفة إلى أن توتنهام يراقب وضع اللاعب البرازيلي عن كثب، بل وتقدم بطلب رسمي إلى نادي ريال مدريد من أجل فتح باب التفاوض المباشر معه.

ورغم ارتباط رودريغو بعقد يمتد حتى يونيو 2028 مع ريال مدريد، إلا أن مشاركته المتواضعة مؤخرًا، خاصة خلال منافسات كأس العالم للأندية تحت قيادة تشابي ألونسو، وظهور أسماء شابة مثل فرانكو ماستانتونو وغونزالو غارسيا، أثرت سلبًا على مكانته ضمن التشكيلة الأساسية.

وأضافت "آس" أن توتنهام سيوفر مبلغًا ضخمًا من رحيل سون، يُقدّر بـ11 مليون يورو كراتب سنوي، مما يُعزز من قدرته المالية على إتمام صفقة من العيار الثقيل مثل رودريغو.

وختمت الصحيفة بأن النادي الإنجليزي يرى في هذه المرحلة فرصة ذهبية لاستقطاب نجم جديد طال انتظاره، ويُعد رودريغو الخيار الأول في أجندته منذ عدة أشهر.