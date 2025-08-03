نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في لفتة إنسانية رائعة.. كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاد طباخ النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مشهد مؤثر يجسد التواضع والروح الجماعية، فاجأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو طباخ نادي النصر السعودي بمناسبة عيد ميلاده، مقدمًا له لحظات لن تُنسى.



الاحتفال البسيط حمل في طياته معاني كبيرة؛ حيث حضر اللاعبون وأعضاء الطاقم الفني وسط أجواء دافئة، وشارك الجميع الطباخ فرحته، فيما تم تجهيز قالب كيك خصيصًا له مع تشغيل موسيقى أعياد الميلاد.

الطباخ، الذي لم يكن يتوقع هذه المفاجأة، تأثر بشدة وغلبته دموع الفرح، معبرًا عن امتنانه لهذه اللفتة غير المتوقعة من أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.

رونالدو لم يكتفِ بالمشاركة، بل عانق الطباخ بحرارة، في لحظة إنسانية لاقت إشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعكست مدى الترابط بين عناصر الفريق وروح الاحترام التي يُكنّها النجم العالمي لكل من يعمل داخل النادي، دون استثناء.





هذه اللفتة أضافت صفحة جديدة إلى سجل رونالدو الإنساني، وأكدت أن النجومية الحقيقية لا تُقاس فقط بما يُنجز داخل الملاعب، بل بما يُقدّم خارجها من تقدير واحترام للجميع.