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أحمد جودة - القاهرة - قبل يومين فقط من انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، لا يزال الغموض يحيط بمصير النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده، رغم اقتراب الموسم من بدايته ورغم الأداء المميز الذي قدمه مؤخرًا مع الفريق.

فينيسيوس جونيور يُجمّد مفاوضات التجديد مع ريال مدريد

ورغم أن النجم البرازيلي، الذي ينتهي عقده في صيف 2027، أبدى رغبته في البقاء داخل أسوار "سانتياغو برنابيو"، إلا أن المفاوضات بينه وبين إدارة فلورنتينو بيريز وصلت إلى طريق مسدود، وفق ما كشفه موقع Defensa Central. المعضلة ليست رياضية بل اقتصادية بحتة.

فينيسيوس، الذي أتم عامه الخامس والعشرين مؤخرًا، يطالب بأن يصبح اللاعب الأعلى أجرًا في صفوف الفريق، براتب صافٍ يصل إلى 25 مليون يورو سنويًا، وهو رقم يعتبره النادي غير مناسب في الوقت الراهن، نظرًا للسياسة المالية المتزنة التي يتبعها منذ سنوات. ورغم تحقيق النادي رقمًا قياسيًا في الإيرادات بلغ 1.185 مليار يورو هذا الموسم، فإن مجلس الإدارة يسعى للحفاظ على نسبة الرواتب عند مستوى 43% من إجمالي الدخل.

من جهتها، نقلت إذاعة كادينا سير عبر برنامج El Larguero أن فينيسيوس ومحيطه قرروا "تجميد" المفاوضات مؤقتًا، ولا يرغبون في الحديث عن التجديد في الوقت الحالي. وأوضح الصحفي طونيو غارسيا أن اللاعب لم يوافق حتى الآن على العرض الذي قدمه ريال مدريد، والذي يُقال إنه يقارب 20 مليون يورو سنويًا. بل إن محيط فينيسيوس يعتبر من غير المنطقي القبول بهذا العرض في ظل قيمته كلاعب أساسي وحاسم في تشكيلة تشابي ألونسو.

ورغم كل هذه العقبات، فإن فينيسيوس يظل ملتزمًا مع النادي من الناحية الرياضية. وتؤكد المصادر أن أولوية اللاعب حاليًا هي "الراحة، بدء الموسم الجديد، والمساهمة في حصد الألقاب مع ريال مدريد"، على أن تُستأنف المفاوضات لاحقًا في توقيت أكثر هدوءًا.