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أحمد جودة - القاهرة - أجرى المدير الفني لريال مدريد، تشافي ألونسو، محادثات مباشرة مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز لمناقشة تشكيل الفريق الأول استعدادًا للموسم الكروي الجديد. ويستعد المدرب الباسكي لخوض أولى فتراته التحضيرية مع الفريق الملكي، التي تنطلق رسميًا يوم الاثنين المقبل في مدينة فالديبيباس الرياضية.

أخبار ريال مدريد.. تشافي ألونسو يتواصل مع فلورنتينو بيريز بشأن ملامح الموسم الجديد

ووفقًا لما نقلته مصادر خاصة لموقع Defensa Central، فإن الإدارة المدريدية تشعر بحالة من الهدوء والرضا حيال ما تم إنجازه خلال سوق الانتقالات الصيفية حتى الآن. ويرى المسؤولون أن العناصر الأساسية قد تم دعمها بالفعل، خاصة في خطي الدفاع والوسط.

ورغم التركيز على التعاقد مع قلب دفاع ولاعب خط وسط، أشار الصحفي الإسباني خوسيه فيليكس دياز إلى أن إدارة الميرينغي لا تستبعد أيضًا إمكانية التعاقد مع مهاجم جديد، وقد تم تداول اسم نيك وولتمايده، مهاجم شتوتغارت، الذي سجل 17 هدفًا في الموسم الماضي، كأحد الخيارات المطروحة.

لكن يبقى التساؤل حول مدى حاجة الفريق لمهاجم إضافي في ظل وجود الثنائي إندريك وغونزالو غارسيا، خصوصًا وأن مستقبل أحدهما قد يشهد تغيرًا خلال الأسابيع القادمة.

وحتى تاريخ 2 أغسطس، يتضح أن أي صفقة جديدة ستكون مشروطة بخروج أحد اللاعبين الحاليين. ويبرز على رأس قائمة المرشحين للمغادرة كل من رودريغو غوس وداني سيبايوس، واللذان لا تزال خياراتهما محدودة رغم اقتراب نهاية فترة الانتقالات في أوروبا، المقررة في 31 أغسطس.

وترى مصادر من داخل النادي أن السيناريو الأقرب هو بقاء التشكيلة كما هي دون تغييرات كبيرة، إلا أن المفاجآت تبقى واردة حتى اللحظات الأخيرة من الميركاتو.