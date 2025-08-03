نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماستانتوونو يبدأ رحلته في ريال مدريد.. والأنظار تتجه إلى ظهوره الرسمي في أغسطس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل النجم الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتوونو إلى العاصمة الإسبانية مدريد، حيث يستعد لخوض تجربته الجديدة مع نادي ريال مدريد، في صفقة هي الأكبر للنادي الملكي هذا الصيف، وضمن واحدة من أكثر الفترات إنفاقًا في السنوات الخمس الأخيرة.

من المنتظر أن يتم تقديم اللاعب رسميًا في منتصف أغسطس، ولكن مشاركته الفعلية مع الفريق ستتأخر لأسباب قانونية. وبحسب القوانين الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، سيتوجب على ماستانتوونو الانتظار حتى يبلغ الثامنة عشرة من عمره في 14 أغسطس، لكي يتمكن من الانضمام رسميًا إلى تدريبات الفريق الأول. وحتى ذلك الحين، سيخضع لتدريبات فردية في مدينة فالديبيباس الرياضية.

ورغم حمله لجواز سفر إيطالي، إلا أن القيود المفروضة على انتقالات اللاعبين القُصّر حالت دون انضمامه المباشر، على غرار ما حدث سابقًا مع البرازيلي إندريك عند قدومه من بالميراس.

أول أرجنتيني منذ دي ماريا

يُعد ماستانتوونو أول لاعب أرجنتيني ينضم مباشرة إلى الفريق الأول لريال مدريد منذ أنخيل دي ماريا في صيف عام 2010، حين قدم من بنفيكا البرتغالي بطلب من المدرب جوزيه مورينيو مقابل نحو 30 مليون يورو. ورغم التاريخ العريق للاعبين الأرجنتينيين في صفوف الميرينغي أمثال ألفريدو دي ستيفانو وفيرناندو ريدوندو، إلا أن العلاقة بين النادي وسوق المواهب الأرجنتيني شهدت جمودًا نسبيًا خلال العقد الماضي، خاصة بعد خسارة صفقة التعاقد مع جوليان ألفاريز لصالح مانشستر سيتي.

تفاصيل الصفقة

أعلن ريال مدريد في وقت سابق أنه تعاقد مع ماستانتوونو بعقد يمتد حتى عام 2030، بعد التوصل إلى اتفاق مع نادي ريفر بليت، حيث تم دفع 45 مليون يورو كقيمة شرط جزائي. ومع احتساب الضرائب والتكاليف الإضافية في كل من الأرجنتين وإسبانيا، فقد ترتفع القيمة الإجمالية للصفقة إلى 62.5 مليون يورو، مما يجعلها واحدة من أكبر الاستثمارات التي أقدم عليها النادي الملكي في فئة اللاعبين الشباب مؤخرًا.

بداية تدريجية... ومكان في فريق تشابي ألونسو

من المتوقع أن ينضم ماستانتوونو إلى تدريبات الفريق تحت قيادة تشابي ألونسو بعد يومين فقط من عيد ميلاده، على أن يكون ضمن قائمة الفريق خلال مواجهة أوساسونا في الجولة الافتتاحية للدوري الإسباني، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام المقربة من النادي.

ريال مدريد يعول كثيرًا على هذه الموهبة الأرجنتينية الصاعدة، ويأمل أن يكون أحد أبرز أعمدة مشروع الفريق الجديد خلال السنوات القادمة.