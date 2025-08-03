الرياضة

إبراهيم نور الدين: أخشى على رويز من سيناريو بيريرا.. وهناك اجبار لاعتزال بعض الحكام

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إبراهيم نور الدين: أخشى على رويز من سيناريو بيريرا.. وهناك اجبار لاعتزال بعض الحكام

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أحمد جودة - القاهرة - أكد إبراهيم نور الدين الحكم الدولي السابق أن أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الحالي، يسير بخطى جيدة.

إبراهيم نور الدين: أخشى على رويز من سيناريو بيريرا.. وهناك اجبار لاعتزال بعض الحكام

وقال نور الدين في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: أتابع جيدا ما يفعله أوسكار رويز في لجنة الحكام وارى إنه يسير بخطى ناجحة 
واضاف: أخشى ما حدث مع بيريرا أن يحدث مع رويز، فبيريرا لم تتاح له اي عوامل مساعدة للنجاح ولا يوجد اي قائد ينجح بمفرده 
وتابع: هناك فارق في التطوير بيننا وبين الدول الأوروبية، نحن في مصر يوجد شئ من المجاملات عكس الدول الخارجيه 
وواصل: هناك اجبار على اعتزال اي حكم قد كبر سنه، واي حكم لا يمتلك قوة في الشخصية سيرضخ لهذه الضغوطات

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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