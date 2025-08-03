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أحمد جودة - القاهرة - أكد إبراهيم نور الدين الحكم الدولي السابق أن أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الحالي، يسير بخطى جيدة.

إبراهيم نور الدين: أخشى على رويز من سيناريو بيريرا.. وهناك اجبار لاعتزال بعض الحكام

وقال نور الدين في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: أتابع جيدا ما يفعله أوسكار رويز في لجنة الحكام وارى إنه يسير بخطى ناجحة

واضاف: أخشى ما حدث مع بيريرا أن يحدث مع رويز، فبيريرا لم تتاح له اي عوامل مساعدة للنجاح ولا يوجد اي قائد ينجح بمفرده

وتابع: هناك فارق في التطوير بيننا وبين الدول الأوروبية، نحن في مصر يوجد شئ من المجاملات عكس الدول الخارجيه

وواصل: هناك اجبار على اعتزال اي حكم قد كبر سنه، واي حكم لا يمتلك قوة في الشخصية سيرضخ لهذه الضغوطات