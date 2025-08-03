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أحمد جودة - القاهرة - كشف إبراهيم نور الدين المدير الفني السابق للجنة الحكام، عن مفاجاة بشأن جهاد جريشة عضو لجنة الحكام الحالي.

إبراهيم نور الدين يفتح النار: جهاد جريشة ليس له صلاحيات في لجنة الحكام الحالية

كشف إبراهيم نور الدين المدير الفني السابق للجنة الحكام، عن مفاجاة بشأن جهاد جريشة عضو لجنة الحكام الحالي

وقال نور الدين في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: هناك حكام في القائمة الدولية جهاد جريشة عضو لجنة الحكام كان حكم رابع في مبارياتهم.

واضاف: جهاد جريشة مثله مثل باقي الحكام "ده هو عضو في اللجنة يعني زيه زي باقي الحكام وليس له اي صلاحيات

وتابع: سمعت إن الحكام "مضايقين" من جهاد جريشة، لإنه لا يتواصل جيدًا مع الحكام ويرفض التواصل معهم.. وهناك استياء من تصرفاته.



وواصل: لما جهاد جريشة قال هجيب لجنة الحكام "على المحارة" حولتوا للتحقيق؛ ولكنه اعتذر بعك ذلك ووضح تصريحاته..

وقال نور الدين في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: هناك حكام في القائمة الدولية جهاد جريشة عضو لجنة الحكام كان حكم رابع في مبارياتهم.

واضاف: جهاد جريشة مثله مثل باقي الحكام "ده هو عضو في اللجنة يعني زيه زي باقي الحكام وليس له اي صلاحيات

وتابع: سمعت إن الحكام "مضايقين" من جهاد جريشة، لإنه لا يتواصل جيدًا مع الحكام ويرفض التواصل معهم.. وهناك استياء من تصرفاته.



وواصل: لما جهاد جريشة قال هجيب لجنة الحكام "على المحارة" حولتوا للتحقيق؛ ولكنه اعتذر بعك ذلك ووضح تصريحاته..