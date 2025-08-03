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أحمد جودة - القاهرة - كشف ماهر غريب، رئيس إدارة الإعلام بنادي الزمالك، عن اقتراب النادي من الإعلان عن صفقة مميزة وقوية، مؤكدًا أنها ستسعد جماهير القلعة البيضاء وتلبي طموحاتهم.

الزمالك يجهز لإعلان صفقة “سوبر” تُسعد الجماهير

وقال غريب، في تصريحاته خلال ظهوره في برنامج “ستاد المحور” مع الإعلامي خالد الغندور، إن إدارة الزمالك نجحت في إنهاء التعاقد مع صفقة مهمة، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي عنها سيكون خلال الأيام المقبلة.

وأضاف: “الصفقة الجديدة تمثل إضافة حقيقية للفريق، ونعمل بكل قوة لتدعيم صفوف الزمالك بعناصر مميزة تليق باسم النادي وتاريخه”.

وتأتي تصريحات رئيس إدارة الإعلام بنادي الزمالك في ظل سعي الإدارة إلى إعادة بناء الفريق بشكل قوي استعدادًا للموسم الجديد، وسط ترقب كبير من جماهير النادي للكشف اسم الصفقة المنتظرة.