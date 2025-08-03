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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، من مصدر مقرب للاعب محمود حمادة حقيقة مفاوضات نادي بيراميدز مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مصدر مقرب من محمود حمادة: لا توجد مفاوضات مع بيراميدز

وأكد مصدر مقرب من اللاعب محمود حمادة نجم خط وسط المصري البورسعيدي، في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور أنه لا يوجد مفاوضات مع اللاعب من قبل نادي بيراميدز في الأيام القليلة الماضية.

وقال المصدر، لا توجد مفاوضات رسمية أو شفهية من قبل نادي بيراميدز مع محمود حمادة واللاعب مستمر ضمن صفوف فريق المصري البورسعيدي في الموسم المقبل.