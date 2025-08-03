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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن مصدر مقرب من المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، أكد أن المدير الفني للزمالك يانيك فيريرا أبدى اقتناعًا كبيرًا بإمكانيات اللاعب، وطلب من إدارة الكرة بالنادي استمراره ومنحه فرصة حقيقية خلال الموسم الجديد.

فيريرا يُعطل تسويق الجزيري فى الزمالك

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن هذا الموقف دفع مسؤولي ملف الكرة إلى التراجع عن فكرة تسويق اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما كان اسمه مطروحًا للرحيل عن القلعة البيضاء.

واختتم:" فيريرا قد منح الجزيري أكثر من فرصة للمشاركة خلال المباريات الودية الأخيرة، وظهر خلالها بمستوى جيد نال به ثقة الجهاز الفني، مما يرجح بشكل كبير استمراره مع الزمالك في الموسم المقبل".