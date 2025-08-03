خوسيه ريبيرو يرفض رحيل أحمد رضا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، موقف الإسباني خوسيه ربييرو المدير الفني لفريق الأهلي من رحيل اللاعب أحمد رضا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

خالد الغندور: ريبيرو يرفض رحيل أحمد رضا

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي رفض رحيل أحمد رضا لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف، أن هناك عروض رسمية للنادي الأهلي للحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة هذا الصيف.

واختتم، أنه بالحديث مع ريبيرو رفض المدرب بشكل قاطع رحيل اللاعب خاصًة بعدما أبدى موافقته على رحيل كوكا.