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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور عن أن نادي الزمالك أنهى بالفعل التعاقد مع جناح أجنبي جديد، إلا أن الإعلان الرسمي عن الصفقة لن يتم إلا بعد تسويق التونسي أحمد الجفالي، لاعب الفريق الذي لم ينضم لمعسكر الإعداد الأخير في العاصمة الإدارية الجديدة.

الزمالك حسم صفقة جناح أجنبي.. والإعلان مرهون برحيل الجفالي قبل غلق القيد

وأوضح الغندور، خلال برنامجه ستاد المحور، أن إدارة الزمالك تعمل حاليًا على قدم وساق لتسويق الجفالي قبل غلق باب القيد المقرر له الأربعاء المقبل، من أجل إتمام إجراءات قيد الصفقة الجديدة.

ويُذكر أن الجفالي لم يظهر مع الفريق في الفترة الأخيرة، ما يؤكد وجود نية للاستغناء عنه لإفساح المجال لقيد الصفقات الأجنبية، خاصة مع محدودية عدد الأجانب المسموح بهم في قائمة الفريق بالموسم الجديد٠