نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. الأهلي يختتم تحضيراته لبداية الموسم بمواجهتي منتخب الشباب وبتروجيت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مبارياته التحضيرية للموسم الجديد، بمواجهتين أمام منتخب مصر للشباب، وكذلك أمام فريق بتروجيت.

موعد المباريات

يحتضن ملعب السلام مباراتي الأهلي أمام نظيره منتخب الشباب، والتي ستقام في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، بينما تقام مباراة بتروجيت عند الساعة التاسعة من مساء اليوم أيضا.

ورفض المدير الفني لفريق الأهلي خوسيه ريبيرو إذاعة المباريات الودية أمام منتخب الشباب وبتروجيت، وفرض السرية والجدية على معسكر إعداد الفريق قبل بداية الموسم.

وكان فريق الأهلي خاض مباراة ودية عقب العودة من معسكر إعداد تونس، وذلك أمام فريق إنبي، ونجح في تحقيق الفوز بثنائية نظيفة.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره مودرن سبورت في الثامنة من مساء السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

يذكر أن فريق الأهلي خاض مباراتين وديتين في معسكر الإعداد بتونس، ونجح في تحقيق الفوز على الملعب التونسي وفريق البنزرتي.