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أحمد جودة - القاهرة - يعقد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة كابتن خالد فتحي اجتماع طارىء اليوم الأحد لبحث تداعيات الموقف بعد تعرض الكابتن طارق محروس مدرب منتخب الناشئين لأزمة صحية مفاجئة وحرجه، في توقيت شديد الصعوبة قبل أيام من انطلاق بطولة العالم التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري.

اجتماع طارىء لاتحاد اليد لبحث تداعيات الأزمة الصحية لطارق محروس..ودراسة البدائل

تم نقل المدير الفني للمنتخب إلى إحدى المستشفيات وخضع لعدد من الفحوصات والتي أظهرت حاجته إلى الخضوع لقسطرة وربما تركيب دعامة قلبية ..

ومن جانبه اكد مجلس ادارة اتحاد اليد علي تمنياته بالشفاء العاجل للمدير الفني الكابتن طارق محروس، ودعمه بكل قوة لتجاوز أزمته الصحية، ومع ذلك هناك تحرك سريع لبحث تداعيات الأزمة فنيا علي المنتخب ، خاصة ان الحالة الصحية تشير إلى صعوبة استمرار مدرب المنتخب في مهمته، وان صحته وشفاءه هم الأهم حاليا..

ومن المقرر أن يبحث اتحاد اليد البديل والموقف النهائي لمدرب منتخب الناشئين خاصة وأن بطولة العالم يتبقى لها فقط 4 أيام على انطلاقها.