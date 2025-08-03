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أحمد جودة - القاهرة - رد محمد حامد، المدير الفني لفريق بروكسي،على الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا بعد تصريحاته الخاصة بمستوى صفقات نادي الزمالك، عقب المباراة الودية التي جمعت الفريقين وانتهت بفوز بروكسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مدرب بروكسي يوضح: احترم الزمالك ولم أسئ للصفقات الجديدة

وقال حامد خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج “ستاد المحور” مع الإعلامي خالد الغندور: “سألوني عن صفقات الزمالك الجديدة، ورديت بكل احترام وقلت إن من الطبيعي إن مفيش تجانس حصل لسه، لأن الفريق لسه في فترة إعداد والمجموعة لسه جديدة على بعض”.

وأضاف المدير الفني لبروكسي: “شكرت في عبد الحميد معالي، وقلت إنه صفقة كويسة ونجح في تسجيل هدف خلال المباراة، لكني تفاجأت بعدها بهجوم كبير ضدي، وكأنني تطاولت على الزمالك، وده محصلش تمامًا”.

وأوضح حامد: “عيب إن يتم تناول تصريحاتي بالطريقة دي، أنا مدرب محترف وباحترم كل الأندية، وخصوصًا نادي الزمالك، اللي بنكن له كل الاحترام والتقدير، وده واحد من أكبر وأعرق الأندية في مصر وإفريقيا”.

وتابع: “ما قلتش إن الصفقات عادية أو ضعيفة، لكن الكلام اتفهم بشكل خاطئ واتفسر بطريقة فيها تهكم، وأنا مقلتش كده خالص”.

وأكد حامد في ختام تصريحاته أن تركيزه بالكامل منصب على إعداد فريقه للموسم الجديد، وأنه يتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك وجماهيره، مشددًا على أهمية احترام العمل الفني وعدم تحريف التصريحات خارج سياقها.

الجدير بالذكر أن بروكسي حقق فوزًا وديًا لافتًا على الزمالك، في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الجديد، وهو ما أثار جدلًا واسعًا خاصة مع تباين ردود الأفعال حول أداء القلعة البيضاء في اللقاء٠