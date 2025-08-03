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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن قرار الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة بشأن لاعبه فيرمين في ظل اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فليك يحسم الأمر ويغلق باب المفاوضات في وجه تشيلسي ومانشستر يونايتد

ترددت الأنباء حول إهتمام مانشستر يونايتد الكبير بـ اللاعب فيرمين وذلك عقب تألقه في الموسم الماضي، حيث نجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 10 أخرى، وكان أحد مفاتيح فوز المنتخب الإسباني بذهبية دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

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وأكدت قبل سابق صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، برشلونة رفض عرضًا من تشيلسي لمبادلة فيرمين بكريستوفر نكونكو مطلع الصيف، وذلك لقناعة النادي الكتالوني بموهبة لاعبه الشاب.

واكدت الصحيفة أن فليك متمسك تمامًا ببقاء فيرمين، حيث يرى فيه لاعبًا قادرًا على حسم المباريات بفضل قوته في اختراق مناطق الخصم ومرونته التكتيكية، بعدما أجاد اللعب على الجناح الأيمن الموسم الماضي في غياب لامين يامال، إضافةً إلى تفانيه في الضغط واسترجاع الكرة، ما يجعله خيارًا لا غنى عنه في خطط المدرب الألماني.

تابعت التقارير إلى أن فليك، فور قراءته خبر اهتمام مانشستر يونايتد صباح السبت، طلب من اللاعب البقاء، وهو ما قوبل بتأكيد من فيرمين على رغبته في النجاح داخل أسوار "كامب نو" وعدم التفكير في الرحيل.