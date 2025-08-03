وست هام يتعاقد مع ويلسون

وست هام يتعاقد مع ويلسونأعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي لكرة القدم اليوم تعاقده مع المهاجم كالوم ويلسون لمدة موسم واحد، في صفقة انتقال حر قادما من نادي نيوكاسل يونايتد.

وكان ويلسون، البالغ من العمر 33 عاما، قد رحل عن نيوكاسل في يونيو الماضي بعد انتهاء عقده، لينضم رسميا اليوم إلى صفوف وست هام. وسبق له المشاركة في 130 مباراة مع نيوكاسل سجل خلالها 49 هدفا على مدار خمسة أعوام، لكنه اكتفى بالظهور في 18 مباراة فقط الموسم الماضي بسبب الإصابة، ولم يسجل أي هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي التعاقد مع ويلسون ضمن مساعي وست هام لتعزيز خط الهجوم بعد رحيل المهاجم الدولي الجامايكي مايكل أنطونيو الذي انتهى عقده، في وقت يسعى فيه النادي لتحسين موقعه بعد إنهاء الموسم الماضي في المركز الرابع عشر برصيد 43 نقطة.