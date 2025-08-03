نيوكاسل يستعير حارس ساوثهامبتون

نيوكاسل يستعير حارس ساوثهامبتونأعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم اليوم تعاقده مع حارس مرمى منتخب إنجلترا آرون رامسديل لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قادما من نادي ساوثهامبتون، وذلك في إطار استعداداته لانطلاق منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الرسمي أن ضم رامسديل، البالغ من العمر 27 عاما، يأتي لتعزيز خيارات حراسة المرمى ودعم الفريق في مساعيه لتحقيق مركز متقدم في جدول الترتيب خلال الموسم الجديد.

وكان رامسديل الحارس الأساسي لنادي أرسنال قبل موسمين فقط، وحقق معه المركز الثاني في الدوري موسم 2022-2023، قبل أن يتراجع ترتيبه بعد تعاقد النادي مع الحارس الإسباني ديفيد رايا.

يذكر أن نيوكاسل يونايتد أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي في المركز الخامس برصيد 66 نقطة، ويتطلع إلى تقديم مستويات قوية والمنافسة على المراكز المتقدمة في الموسم المقبل.