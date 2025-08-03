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أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور إن الفلسطيني الدولي عدي الدباغ ينتظم في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يوم الإثنين المقبل، وذلك انتهاء الراحة التى منحها يانيك فيريرا للاعبين.

خالد الغندور: عدي الدباغ يظهر فى تدريبات الزمالك بعد العودة من الإجازة

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور إنه من المقرر أن يصل اللاعب إلى القاهرة غدًا الأحد، حيث يخضع للكشف الطبي تمهيدًا لانضمامه الرسمي إلى تدريبات الفريق. وكان الزمالك قد حوّل جزءًا من قيمة الصفقة إلى ناديه البلجيكي، على أن تُستكمل باقي الدفعات خلال الفترة المقبلة.

واختتم الغندور: "وتبلغ قيمة الصفقة نحو 350 ألف دولار، ووقع الدباغ على عقود انتقاله لنادي الزمالك لمدة أربعة مواسم، ليكون أحد صفقات الفريق المهمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

