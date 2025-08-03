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أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد جعفر، نجم الزمالك السابق، أن بداية الفريق في بطولة الدوري مهمة جدا من أجل المنافسة على اللقب.

جعفر: بداية الزمالك في الدوري "مهمة"..وعمرو ناصر إضافة قوية للأبيض

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الحكم على البلجيكي يانيك فيريرا في المباريات الرسمية وليست الودية، فالمباريات الودية هي لتجربة اللاعبين وطرق اللعب والخطط الفنية ونتائجها ليست مهمة على الاطلاق".

وأضاف: "عمرو ناصر مهاجم مميز وسيكون إضافة قوية لخط هجوم الزمالك في الموسم المقبل وهو لاعب مشاكس ومحطة داخل الملعب ويسجل أهداف من أنصاف الفرص".

