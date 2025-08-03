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أحمد جودة - القاهرة - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي اليوم تدريباته الجماعية في ألمانيا في إطار الاستعدادات للموسم المقبل 2025-2026

تطورات إصابة الدوسري ووميتروفيتش " ظهور أول في تدريبات الهلال "

وشهد المران الجماعي عودة كلًا من قائد الفريق سالم الدوسري والمحترف الصربي ألكسندر ميتروفيتش.



وبحسب الموقع الرسمي للهلال، واصل الدوسري البرنامج التأهيلي، المُعد له من قبل الجهاز الطبي، وأيضًا الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق

وكان الدوسري قد تعرض للإصابة في ختام دور المجموعات، ليغيب عن ثمن وربع نهائي المونديال.

بينما ميتروفيتش، قبل انطلاق كأس العالم للأندية، ما أدى إلى غيابه عن مشوار الفريق في المسابقة، التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية.

