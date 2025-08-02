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أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد الغندور على تجديد نادي الزمالك، محاولاته للتعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان، لاعب فريق بتروجت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

محاولة جديدة من الزمالك لضم الفلسطيني حامد حمدان

وقال الغندور في برنامجه ستاد المحور إن جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، حريص على فتح باب التفاوض مجددًا مع إدارة بتروجت، من أجل التوصل لاتفاق بشأن ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضاف: هذه الخطوة تأتي في ظل رغبة الجهاز الفني في تدعيم مركز خط الوسط الهجومي، إلى جانب رغبة اللاعب نفسه في ارتداء القميص الأبيض، وهو ما قد يُسهل من إتمام الصفقة خلال الأيام المقبلة.