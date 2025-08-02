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أحمد جودة - القاهرة -

فاز روما الإيطالي على مضيفه لنس الفرنسي 2-0، اليوم السبت، في المباراة الودية التي جمعت بينهما على ملعب بولار.

بهدفين نظيفين.. روما يهزم لنس وديًا

تقدم روما بهدف مبكر عن طريق القائد جيانلوكا مانشيني في الدقيقة 14.

وتعرض الإيفواري إيفان نديكا مدافع روما للإصابة في الدقائق الأخيرة للشوط الأول، واضطر لمغادرة الملعب.

وأضاف الأرجنتيني ماتياس سولي الهدف الثاني لروما في الدقيقة 55، مستغلًا تمريرة زميله الفرنسي مانو كوني.