نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أصبح غير صالح".. استغاثة من أهالي قرية ديرب هاشم للمسؤولين بشأن ملعبهم الوحيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق عدد من أهالي قرية ديرب هاشم التابعة لمركز المحلة الكبرى محافظة الغربية، نداء استغاثة للمسؤولين بعد أن ساءت حالة ملعبهم الوحيد، الذي بات غير صالح للاستخدام، ويهدد سلامة اللاعبين والجماهير.

استغاثة من أهالي قرية ديرب هاشم بسبب الملعب

وجاء نص الشكوى على النحو التالي: إلى السادة المسؤولين، نرفع إليكم هذه الشكوى بسبب الحالة المزرية التي وصل إليها ملعب بلدنا، والذي كان من المفترض أن يكون متنفسًا للشباب والأهالي، لكنه أصبح خطرًا يهدد الجميع.

النجيلة تالفة تمامًا وغير صالحة للّعب، مما يعرض اللاعبين لإصابات خطيرة.

الإضاءة شبه معدومة، وتجعل اللعب مساءً مستحيلًا وخطرًا على الجميع.

الكابلات الكهربائية باتت مكشوفة وظاهرة للجميع، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة اللاعبين والجمهور.

السور المحيط بالملعب متهالك وغير آمن، مما يزيد من خطورة المكان ويجعله عرضة للحوادث.

نرجو التدخل السريع لإعادة تأهيل الملعب وصيانته بشكل عاجل قبل وقوع أي كارثة، فالمكان يخدم أهل البلد وشبابها، ولا يليق أن يظل بهذه الصورة المؤسفة.