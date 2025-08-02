الرياضة

"أصبح غير صالح".. استغاثة من أهالي قرية ديرب هاشم للمسؤولين بشأن ملعبهم الوحيد

0 نشر
0 تبليغ

  • "أصبح غير صالح".. استغاثة من أهالي قرية ديرب هاشم للمسؤولين بشأن ملعبهم الوحيد 1/8
  • "أصبح غير صالح".. استغاثة من أهالي قرية ديرب هاشم للمسؤولين بشأن ملعبهم الوحيد 2/8
  • "أصبح غير صالح".. استغاثة من أهالي قرية ديرب هاشم للمسؤولين بشأن ملعبهم الوحيد 3/8
  • "أصبح غير صالح".. استغاثة من أهالي قرية ديرب هاشم للمسؤولين بشأن ملعبهم الوحيد 4/8
  • "أصبح غير صالح".. استغاثة من أهالي قرية ديرب هاشم للمسؤولين بشأن ملعبهم الوحيد 5/8
  • "أصبح غير صالح".. استغاثة من أهالي قرية ديرب هاشم للمسؤولين بشأن ملعبهم الوحيد 6/8
  • "أصبح غير صالح".. استغاثة من أهالي قرية ديرب هاشم للمسؤولين بشأن ملعبهم الوحيد 7/8
  • "أصبح غير صالح".. استغاثة من أهالي قرية ديرب هاشم للمسؤولين بشأن ملعبهم الوحيد 8/8

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أصبح غير صالح".. استغاثة من أهالي قرية ديرب هاشم للمسؤولين بشأن ملعبهم الوحيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق عدد من أهالي قرية ديرب هاشم التابعة لمركز المحلة الكبرى محافظة الغربية، نداء استغاثة للمسؤولين بعد أن ساءت حالة ملعبهم الوحيد، الذي بات غير صالح للاستخدام، ويهدد سلامة اللاعبين والجماهير.

استغاثة من أهالي قرية ديرب هاشم بسبب الملعب

وجاء نص الشكوى على النحو التالي: إلى السادة المسؤولين، نرفع إليكم هذه الشكوى بسبب الحالة المزرية التي وصل إليها ملعب بلدنا، والذي كان من المفترض أن يكون متنفسًا للشباب والأهالي، لكنه أصبح خطرًا يهدد الجميع.

النجيلة تالفة تمامًا وغير صالحة للّعب، مما يعرض اللاعبين لإصابات خطيرة.

الإضاءة شبه معدومة، وتجعل اللعب مساءً مستحيلًا وخطرًا على الجميع.

الكابلات الكهربائية باتت مكشوفة وظاهرة للجميع، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة اللاعبين والجمهور.

السور المحيط بالملعب متهالك وغير آمن، مما يزيد من خطورة المكان ويجعله عرضة للحوادث.

نرجو التدخل السريع لإعادة تأهيل الملعب وصيانته بشكل عاجل قبل وقوع أي كارثة، فالمكان يخدم أهل البلد وشبابها، ولا يليق أن يظل بهذه الصورة المؤسفة.

ab07af4fe3.jpg
dfb9bb82cb.jpg
50c88b8bbc.jpg
bda99c3034.jpg
83a34ea871.jpg
5cd400d479.jpg
f3d4e5a261.jpg
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا