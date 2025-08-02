نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملك الحلول.. الصفاقسي التونسي يهزم مستقبل المرسى وديًا بهدف علي معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق النادي الرياضي الصفاقسي فوزًا معنويًا مهمًا على حساب فريق المستقبل الرياضي بالمرسى، بهدف دون مقابل، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم السبت، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2025-2026.

هدف الفوز من توقيع الوافد الجديد علي معلول

نجح النجم التونسي علي معلول، المنتقل حديثًا إلى صفوف النادي الصفاقسي، في تسجيل هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء، ليفتتح سجله التهديفي مع الفريق بأسرع طريقة ممكنة، ويمنح جماهير الأبيض والأسود دفعة معنوية كبيرة قبل بداية الموسم.

وعقب نهاية المباراة، نشر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورًا جاء فيه: «نهاية المباراة الودية بانتصار النادي الرياضي الصفاقسي على حساب المستقبل الرياضي بالمرسى بهدف دون مقابل، سجله علي 10.»

علي معلول ينضم رسميًا إلى الصفاقسي

وكان نادي الصفاقسي التونسي قد أعلن مؤخرًا عن التعاقد مع علي معلول، الظهير الأيسر الدولي السابق للنادي الأهلي المصري، في صفقة بارزة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وانضم اللاعب بعقد يمتد لـثلاثة مواسم، بعد نهاية رحلته الطويلة والناجحة مع القلعة الحمراء، التي حقق خلالها عشرات البطولات المحلية والقارية، وأصبح أحد أبرز المحترفين في تاريخ الدوري المصري.