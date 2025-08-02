نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يعلن تعاقده مع البنينية فيفامي ماي سراث لتدعيم فريق «سيدات كرة القدم» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، عن التعاقد مع البنينية فيفامي ماي سراث، لاعبة نادي أفريكا سبورت أبيدجان الإيفواري السابقة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم “سيدات”.

الزمالك يعلن تعاقده مع البنينية فيفامي ماي سراث

ووقعت فيفامي على عقد لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حُر، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وتُجيد اللاعبة البنينية فيفامي ماي سراث، اللعب في مركز الجناح الهجومي، وشاركت مع منتخب بلادها تحت سن 17 و20 عامًا، حيث أنها من مواليد 2004.