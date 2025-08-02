نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل اتحاد جدة الرسمي أمام بورتيمونينسي وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن لوران بلان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بورتيمونينسي البرتغالي بعد قليل بستاد بورتيمونينسي وديا ضمن معسكرهم التحضيري استعدادا لخوض الموسم الجديد من الدوري.

موعد مباراة اتحاد جدة ضد بورتيمونينسي

وتنطلق صافرة بداية مباراة اتحاد جدة ضد بورتيمونينسي مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل اتحاد جدة أمام بورتيمونينسي

حراسة المرمى: أسامة المرمش

خط الدفاع: أحمد شراحيلي، معاذ فقيهي، ياسين جابر، ماتيو.

خط الوسط: هوساوي، الغامدي، محمد هزازي.

خط الهجوم: هيرنانديز، البيشي، أحمد الغامدي.

