نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيرة علي قائمًا بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، نيرة علي مدير عام التسويق، بالقيام بأعمال المدير ‏التنفيذي للشركة خلفًا لأمير توفيق، الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في موقعه لارتباطه بالعمل ‏خارج البلاد.

نيرة علي قائمًا بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي

تسلمت نيرة مهام العمل الجديد في ضوء خطة الشركة لتحقيق كل الأهداف ‏وخلق موارد مالية غير تقليدية.

وحرص مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الأخير على تأكيد ‏ثقته في قدرات وكفاءة نيرة علي لتوليها المسئولية وإنجاز الملفات التسويقية والتجارية، فضلًا ‏عن خبراتها وعلاقاتها المتميزة بالمؤسسات الرياضية المحلية ‏والدولية.‏