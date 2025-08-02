نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيرة علي قائمًا بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كلف مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، نيرة علي مدير عام التسويق، بالقيام بأعمال المدير التنفيذي للشركة خلفًا لأمير توفيق، الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في موقعه لارتباطه بالعمل خارج البلاد.
نيرة علي قائمًا بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي
تسلمت نيرة مهام العمل الجديد في ضوء خطة الشركة لتحقيق كل الأهداف وخلق موارد مالية غير تقليدية.
وحرص مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الأخير على تأكيد ثقته في قدرات وكفاءة نيرة علي لتوليها المسئولية وإنجاز الملفات التسويقية والتجارية، فضلًا عن خبراتها وعلاقاتها المتميزة بالمؤسسات الرياضية المحلية والدولية.