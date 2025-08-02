نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألكسندر إيزاك يعود لتدريبات نيوكاسل بعد فترة تمرد بسبب عرض ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك إلى تدريبات فريقه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بعد فترة من الانقطاع أثارت جدلًا واسعًا، على خلفية رفض إدارة النادي عرضًا ضخمًا من ليفربول للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان إيزاك قد ابتعد عن تدريبات الفريق في الأسابيع الماضية، احتجاجًا على تمسك نيوكاسل ببقائه ورفض بيعه، وفضّل خلال تلك الفترة التدرب بشكل منفرد مع ناديه السابق ريال سوسيداد الإسباني، في خطوة فُسرت على نطاق واسع بأنها ضغط مباشر من اللاعب لإجبار ناديه على التفاوض.

ذا أثلتيك: إيزاك ينضم من جديد لمعسكر الفريق التحضيري في آسيا

ووفقًا لما نقلته شبكة "The Athletic" البريطانية، فقد التحق ألكسندر إيزاك مؤخرًا بمعسكر نيوكاسل التحضيري المقام في آسيا استعدادًا لانطلاق موسم 2025/2026، حيث بدأ التدريبات بشكل طبيعي إلى جانب زملائه في الفريق.

ويستعد نيوكاسل لخوض مباراة ودية مرتقبة أمام توتنهام هوتسبير، غدًا الأحد، على الأراضي الكورية الجنوبية، ضمن جولة تحضيرية تهدف إلى تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

نيوكاسل يرفض عرض ليفربول الضخم

وكان نادي نيوكاسل قد رفض عرضًا رسميًا تقدم به ليفربول بقيمة 110 ملايين جنيه إسترليني للتعاقد مع إيزاك، حيث تمسكت إدارة "الماكبايس" ببقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق، نظرًا لدوره الحيوي في الهجوم.

هذا الرفض دفع إدارة ليفربول إلى التريث وعدم تقديم عرض جديد، في انتظار الحصول على ضمانات واضحة من نيوكاسل تفيد بانفتاحه للتفاوض في وقت لاحق من الميركاتو.