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أحمد جودة - القاهرة -

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزًا معنويًا على ليون الفرنسي بنتيجة 2-1، في المواجهة الودية التي جمعت بينهما اليوم السبت، في إطار استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

في أول ظهور لدياز.. بايرن يتغلب على ليون وديًا

نجح مايكل أوليس في تسجيل ثنائية بايرن ميونخ ضد أولمبيك ليون بالدقيقتين 53 و62 تواليًا، بينما أحرز الهدف الوحيد للفريق الفرنسي أليخاندرو غوميز في الدقيقة 83 من زمن المباراة.

وشارك الكولومبي لويس دياز للمرة الأولى بقميص بايرن ميونخ بعد انضمامه إليه قادمًا من ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخاض البايرن بتشكيل أساسي مكون من: مانويل نوير، غيريرو، كيم مين جاي، أوباميكانو، بوي، توم بيشوف، غوريتزكا، كومان، فانر، كارل، وهاري كين.

وكان "البافاري" بقيادة مديره الفني فينسنت كومباني عاد إلى التدريبات خلال الأسبوع الماضي، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد بعد عطلة صيفية قصيرة، نظرًا لمشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.

ويبدأ بايرن ميونخ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة نظيره فريق لايبزيغ 22 أغسطس (آب).