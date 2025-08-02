نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. نيوكاسل يونايتد يضم الحارس آرون رامسديل على سبيل الإعارة لموسم 2025/2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي تعاقده رسميًا مع الحارس الدولي الإنجليزي آرون رامسديل قادمًا من نادي ساوثهامبتون، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، في إطار تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2025/2026.

نيوكاسل يونايتد يضم الحارس آرون رامسديل على سبيل الإعارة

ونشر الحساب الرسمي لنادي نيوكاسل على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا) ترحيبًا بالحارس الجديد قائلًا: "أهلًا بك في نيوكاسل يونايتد، آرون رامسديل… ينضم إلينا آرون قادمًا من ساوثهامبتون على سبيل الإعارة لمدة موسم."

من جانبه، أصدر نادي ساوثهامبتون بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه: "انضم آرون رامسديل، حارس مرمى الفريق، إلى صفوف نيوكاسل يونايتد على سبيل الإعارة لموسم 2025/2026."

مسيرة رامسديل.. من الأضواء إلى الدرجة الأولى

وكان آرون رامسديل قد انضم إلى ساوثهامبتون في أغسطس من عام 2024، وشارك خلال الموسم الماضي في 32 مباراة بمختلف المسابقات. وعلى الرغم من أدائه الجيد، إلا أن النادي أنهى موسمه في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليهبط رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى (تشامبيونشيب).

ويمتلك رامسديل البالغ من العمر 27 عامًا مسيرة مميزة في البريميرليج، حيث خاض 183 مباراة في البطولة الأقوى عالميًا، بعد تجارب سابقة مع أندية كبرى أبرزها أرسنال، شيفيلد يونايتد، وبورنموث.

وتأتي هذه الصفقة في إطار خطة نيوكاسل لتدعيم تشكيلته قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة مع عودة الفريق للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، حيث يحتاج المدرب إلى خيارات قوية في مركز حراسة المرمى لمواجهة تحديات الموسم القاري والمحلي.

ويُتوقع أن يُشكل رامسديل منافسة قوية في مركز الحراسة، في ظل تطلعات "الماكبايس" لموسم ناجح على المستويين المحلي والأوروبي.