نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة نارية.. الأهلي يقرر تجميد أحمد عبد القادر لمنع انتقاله إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عن قرار حاسم اتخذه مجلس إدارة النادي الأهلي بشأن مستقبل لاعب الفريق الأول أحمد عبدالقادر، وسط تصاعد الجدل حول مصير اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي يجمد أحمد عبد القادر لمنع انتقاله إلى الزمالك

وأوضح حسن، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، أن إدارة القلعة الحمراء قررت الإبقاء على أحمد عبد القادر داخل صفوف الفريق، مع تجميده حتى نهاية الموسم، في حال استمرار رفضه لجميع العروض المقدمة له، وذلك كخطوة احترازية لمنع انتقاله إلى نادي الزمالك.

ويأتي هذا القرار في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن النادي بشكل نهائي، أو الحصول على فرصة المشاركة بشكل منتظم في التشكيلة الأساسية، وهو ما لم يتحقق له بالشكل المطلوب خلال الفترة الماضية.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أشارت إلى وجود مفاوضات بين عبدالقادر والزمالك، بعد انفراجة في أزمته مع الأهلي، مما فتح باب التكهنات بشأن اقترابه من ارتداء القميص الأبيض.

من جانبه، يسعى النادي الأهلي للاستفادة من اللاعب سواء ببيعه أو إعارته خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك لتجنب رحيله المجاني إلى أحد المنافسين المحليين، وعلى رأسهم نادي الزمالك.

ويبدو أن إدارة النادي لن تسمح بخروج عبدالقادر بالشروط التي يفضلها اللاعب فقط، إذ تفضل الحفاظ على أصول الفريق وتسويق لاعبيه بالشكل المناسب الذي يخدم مصلحة النادي فنيًا وماليًا.