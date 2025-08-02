نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عدي الدباغ يقترب من الزمالك ويغيب عن مران شارلروا لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بلجيكية عن اقتراب نادي الزمالك المصري من حسم التعاقد مع الدولي الفلسطيني عدي الدباغ، لاعب نادي شارلروا البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة تُعد من أبرز تحركات القلعة البيضاء هذا الصيف.

عدي الدباغ يقترب من الزمالك ويغيب عن مران شارلروا

وذكر موقع «DH Net» البلجيكي أن اللاعب تغيب عن مران فريقه صباح السبت، في خطوة تُمهّد لإتمام انتقاله إلى الزمالك، مشيرًا إلى أن الجانبين باتا على وشك إغلاق جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة.

وجاء في التقرير: "عدي الدباغ لم يحضر تدريب صباح السبت، حيث يضع اللمسات النهائية على تفاصيل انضمامه إلى نادي الزمالك، ومن المتوقع أن يُوقّع على عقد مدته أربع سنوات مع الفريق المصري."

الزمالك يحوّل جزءًا من قيمة الصفقة.. واللاعب يصل القاهرة غدًا

من جانبه، أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي قامت بتحويل جزء من المقابل المالي إلى نادي شارلروا خلال الساعات القليلة الماضية، في إطار التقدم نحو إنهاء الصفقة بشكل رسمي.

وأضاف المصدر أن اللاعب وافق على توقيع عقد لمدة 4 مواسم مع الفريق الأبيض، على أن يصل إلى القاهرة غدًا الأحد للانضمام بشكل رسمي إلى تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وفي إطار الإجراءات التنظيمية، أشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك قررت التوجه نحو قيد عدي الدباغ كلاعب محلي، استنادًا إلى لوائح الاتحاد المصري، ما يتيح للنادي ضمه دون التأثير على العدد المسموح به من اللاعبين الأجانب داخل قائمة الفريق، في ظل الاكتمال الحالي لهذا العدد.