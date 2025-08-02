نادي نخل يحقق مراكز متقدمة فـي بطولة الشطرنج للأندية

نخل ـ من سيف الكندي:

سجّل نادي نخل حضورًا لافتًا في بطولة سلطنة عمان للشطرنج للأندية – فئة العموم، التي نظمتها اللجنة العُمانية للشطرنج حيث أحرز فريق نخل (أ) المركز الثالث على مستوى السلطنة متوَّجًا بـ الميداليات البرونزية بعد مشوار تنافسي قوي تخللته ستة انتصارات وتعادل واحد من أصل تسع جولات.

وقد تألق لاعبو الفريق بأداء فني متميز، توّج بتألق اللاعب مجدي مدحت السعيد الذي حصل على المركز الأول على الطاولة 1 في التصنيف الفردي، واللاعبة أناة بنت علي العيسائية التي نالت المركز الثالث على الطاولة 4، ما يعكس المستوى المتقدم للفريق وفعالية الإعداد والمشاركة وضم فريق نخل (أ) نخبة من اللاعبين من بينهم سعيد بن خلفان الكندي ومجدي مدحت السعيد و قصي بن خليل الهنائي وعماد بن عبدالكريم البلوشي و أناة بنت علي العيسائية.

كما نال فريق نخل (ب) إشادة إدارة النادي لما قدمه من أداء متميز ومشاركة تنافسية فاعلة، تجسدت في مستويات فنية واعدة، أبرزها تحقيق اللاعب أيمن بن خميس الحضرمي تصنيفًا دوليًا للمرة الأولى في منافسات الشطرنج. وأوضح الدكتور أحمد بن جمعة الريامي رئيس نادي نخل، عن سعادته بما تحقق قائلاً: «ما أنجزه فريق الشطرنج بالنادي في هذه البطولة هو ثمرة جهد تراكمي من العمل الجاد والمتابعة المستمرة، ويجسد التزامنا بتعزيز الرياضات الذهنية وتمكين المواهب.

واضاف الحضرمي إدارة النادي ستمضي في هذا النهج ونتطلع إلى مواصلة صناعة الأثر في كل المحافل وفي السياق تتوجه إدارة نادي نخل بالشكر الجزيل لجميع اللاعبين والأجهزة المشرفة على ما قدموه من أداء مشرّف ونتائج متميزة، مؤكدة استمرارها في دعم مسيرة الشطرنج وتطوير منظومة العمل الرياضي وفق رؤية شاملة وطموحة.

ومن جانبه، أشار سعيد خلفان الكندي، مشرف فريق نخل (أ) ولاعب الطاولة الخامسة، إلى أن الفريق واجه خصومًا أقوياء وتمكن من الحفاظ على روح التماسك والقتال حتى الجولة الأخيرة، مؤكدًا أن المركز الثالث يعد خطوة إيجابية نحو المنافسة على اللقب في المواسم المقبلة.

أما المهندس أحمد بن عبدالله الجابري، مشرف فريق نخل (ب)، فقد عبّر عن ارتياحه لما أظهره اللاعبون من التزام وتطور، مؤكدًا أن الفريق يضم عناصر واعدة سيكون لها شأن في المستقبل القريب، مثنيًا على حصول أحد لاعبي الفريق على تصنيف دولي كأول إنجاز من نوعه في هذه الفئة.

من جانبه اوصح خالد بن سيف الحضرمي، مدير الرياضات الأخرى في النادي، بأن ما أظهره لاعبو الشطرنج من مهارات عالية والتزام تنظيمي وانضباطي يؤكد نجاح الاستراتيجية التي يتبعها النادي في دعم الرياضات الفردية إلى جانب الجماعية.»