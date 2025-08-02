عبدالمنعم العلوي يتألق فـي تحكيم بطولة العالم للألعاب المائية بسنغافورة

اختتم حكمنا الدولي عبدالمنعم بن خميس العلوي عضو اللجنة الفنية الدولية للسباحة في المياه المفتوحة مشاركته المتميزة في بطولة العالم للألعاب المائية التي تختتم اليوم الأحد في سنغافورة.

وشهدت البطولة تألق العلوي الذي أثبت كفاءته العالية وخبرته الواسعة في إدارة وتحكيم منافسات السباحة في المياه المفتوحة، مما عزز مكانته ضمن النخبة الذهبية للحكام الدوليين. تولى العلوي خلال البطولة مجموعة من المهام الحيوية التي عكست ثقة المنظمين بقدراته. فقد كان مسؤولاً عن إعطاء إشارة البدء في سباق 10 كيلومترات للسيدات، ثم ترأس لجنة القضاة في سباق 10 كيلومترات للرجال، وأشرف على إدارة الميقاتيين في سباق 5 كيلومترات للرجال والسيدات. كما أوكلت إليه مسؤولية ضمان السلامة في سباق التحدي لمسافة 3 كيلومترات للرجال والسيدات.

وكانت ذروة مشاركته تعيينه حكماً عاماً لسباق التتابع المختلط 4×1500 متر، وهو السباق الذي شهد مشاركة 23 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة وقد حظيت إدارته لهذا السباق القوي بإشادة واسعة من قبل المشاركين والمنظمين، مما يبرز دوره المحوري في نجاح المنافسات. بدأ عبدالمنعم العلوي مسيرته التحكيمية في عالم السباحة عام 1986، وسرعان ما ارتقى ليصبح أول حكم دولي عماني في هذه الرياضة بحصوله على البطاقة الدولية عام 1995. وفي عام 2001، حصل على البطاقة الدولية لتحكيم سباقات المياه المفتوحة، ليواصل مسيرته المتميزة التي توجت بانضمامه إلى اللجنة الفنية الدولية للسباحة في المياه المفتوحة عام 2013، ممثلاً عن قارة آسيا ومنذ ذلك الحين، يشارك العلوي بكفاءة واقتدار في البطولات الدولية والأولمبية، حاملاً علم سلطنة عمان عالياً في المحافل الرياضية العالمية. تأتي هذه المشاركة الناجحة في سنغافورة كتأكيد جديد على مكانة عبدالمنعم العلوي كأحد أبرز الحكام الدوليين في رياضة السباحة، ورمزاً للتميز العماني في إدارة وتحكيم الألعاب المائية على الساحة العالمية.