الملدة بطلا لدوري الهواة بمحافظة جنوب الباطنة

الرستاق ـ من سيف الغافري:

اختتمت منافسات دوري الهواة (شجع فريقك) على مستوى محافظة جنوب الباطنة ، وذلك تحت رعاية المهندس سيف بن مبارك المنعي مدير إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الباطنة بحضور عدد من المسؤولين بإدارة الثقافة والرياضة والشباب بالمحافظة ورؤساء الأندية وعدد من المدعويين وجمع غفير من الجماهير.

أقيمت المباراة النهائية على ملعب المجمع الرياضي بالرستاق بين فريق الملدة ممثل نادي المصنعة وفريق العوابي ممثل نادي الرستاق واستطاع فريق الملدة الفوز بهدف نظيف سجله درويش السعدي في الدقيقة 45. وعقب نهاية المباراة قام راعي المناسبة بتكريم الطاقم التحكيمي للمباراة ، ثم قلد لاعبي فريق العوابي ممثل نادي الرستاق وصيف الدوري بالميداليات الفضية ، وقلد لاعبي فريق الملدة ممثل نادي المصنعة بالميداليات الذهبية وتقدم قائد الفريق لاستلام درع الدوري ليتوج فريق الملدة بطلا لدوري الهواة على مستوى محافظة جنوب الباطنة للمرة الثانية على التوالي. وحصل الحارس عمر العبري من فريق العوابي على لقب أفضل حارس في الدوري ، ونال أيوب البوسعيدي من فريق الملدة جائزة أفضل لاعب ، وتوج عبيد الخروصي من فريق العوابي بجائزة هداف الدوري.