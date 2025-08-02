نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار مفاجئ من فيريرا قبل مباراة الزمالك وسيراميكا.. والإدارة تتحرك لضم حمدان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته المكثفة لانطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026، حيث يستهل مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا، في لقاء ينتظره عشاق الفارس الأبيض بشغف كبير.

قرار مفاجئ من يانيك فيريرا قبل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

وخاض الفريق الأبيض معسكرًا تحضيريًا ناجحًا في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت قيادة المدير الفني الجديد يانيك فيريرا، الذي حرص خلال المعسكر على الوقوف على الحالة الفنية والبدنية للاعبيه من خلال عدد من المباريات الودية، التي أتاحت له فرصة تقييم العناصر المتاحة قبل بداية الموسم.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن فيريرا قرر الدخول في معسكر مغلق قبل لقاء سيراميكا بـ48 ساعة، من أجل زيادة التركيز وتجهيز اللاعبين ذهنيًا وتكتيكيًا لانطلاقة قوية في الدوري.

الزمالك يتحرك لحسم صفقة حامد حمدان.. وجلسة مرتقبة مع بتروجت

وفي سياق متصل، تكثف إدارة نادي الزمالك جهودها لحسم صفقة حامد حمدان، لاعب وسط فريق بتروجت، في ظل رغبة النادي في تدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكشفت مصادر مطلعة داخل القلعة البيضاء، فإن المفاوضات بين الزمالك وبتروجت وصلت إلى مراحلها النهائية، وسط تفاؤل من جانب مسؤولي الأبيض بإنهاء الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك سيعقد جلسة حاسمة مع إدارة بتروجت قريبًا، في محاولة أخيرة لتذليل العقبات المالية التي حالت دون إتمام الصفقة في وقت سابق، رغم تمسك الجهاز الفني بالحصول على خدمات اللاعب، الذي يراه إضافة قوية للفريق.

وأكد المصدر أن النادي لم يُغلق باب التفاوض مع بتروجت، ويواصل سعيه لإتمام التعاقد، بعد أن تم إبلاغ اللاعب باستمراره ضمن خطط الجهاز الفني للموسم الجديد، مما يعكس رغبة الزمالك الجادة في ضم حمدان.