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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي بايرن ميونخ أن لاعب خط الوسط ألكسندر بافلوفيتش أصيب بكسر في تجويف العين، وسيبتعد عن الملاعب في الوقت الحالي في أحدث إصابة له.

بايرن ميونخ يفقد جهود بافلوفيتش

ذكر النادي اليوم السبت أن بافلوفيتش تعرض للإصابة في التدريبات أمس الجمعة، وخضع لجراحة. ولم يذكر النادي المدة المتوقعة لغياب اللاعب عن الملاعب.

ويبدأ بايرن ميونخ، بطل الدوري، موسمه بمواجهة فريق شتوتغارت، بطل الكأس، في كأس السوبر الألماني يوم 16 من الشهر الحالي. ويخوض بايرن مباراته الأولى في الدوري بعدها بستة أيام أمام لايبزيغ.

وعانى بافلوفيتش (21 عامًا) من الكثير من الإصابات والمرض في مسيرته الصغيرة. في الموسم الماضي، وغاب عن الفريق لعدة أسابيع بسبب كسر في الترقوة، ثم ابتعد مرة أخرى عن الملاعب بسبب إصابته بالحمى الغدية.

