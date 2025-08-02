نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هامبورغ يمدد عقد المدرب بولزين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي هامبورغ الألماني، اليوم السبت، تجديد تعاقده مع المدرب ميرلين بولزين، ومساعديه، الذين قادوا الفريق للعودة إلى الدوري الألماني بعد سبعة أعوام في دوري الدرجة الثانية.

هامبورغ يمدد عقد المدرب بولزين

في بيان أصدره النادي، لم يفصح هامبورغ عن تفاصيل مثل مدة التعاقد.

وكان بولزين تولى تدريب هامبورغ بشكل مؤقت، عندما أقيل شتيفن باومجارت في الخريف الماضي، بعدها حصل على عقد حتى نهاية الموسم الماضي، والذي أنهاه الفريق في المركز الثاني، الذي صعد به للبوندسليغا.

وقال شتيفان كونتز، عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية: "هذه خطوة نتخذها بكل قناعة".

وأضاف: "الرسالة واضحة للجهاز الفني وجميع المحيطين بالنادي وهي: "نريد أن نقدم الاستقرار والدعم الكامل للتحديات المقبلة. البوندسليغا دوري تنافسي للغاية، ونعلم أنه ستكون هناك لحظات صعبة. لقد أثبتنا في الموسم الماضي أننا فريق قوي - قادر على إيجاد الحلول حتى رغم الانتكاسات".

وقال بولزين الذي بدأ العمل بالنادي كمساعد مدرب في 2020: "الأشهر القليلة الماضية- خاصة بعد تحقيق الصعود، كانت مليئة للغاية بالتحديات. نعرف ما يعنيه هذا النادي للناس، ونحن ممتنون للغاية للدعم والثقة التي أظهرها المجلس والإدارة وجميع أفراد النادي تجاهنا".

وأردف: "مع كامل الجهاز الفني، نركز بشدة ومصممون على إعادة إرساء مكانة هامبورغ في البوندسليغا. سنواجه هذا التحدي بتواضع، ولكن أيضًا بطموح كبير، وسنواصل تقديم أقصى ما عندنا من أجل هذا الشعار، في كل يوم".

ويخوض هامبورغ، بطل البوندسليغا السابق، وكاس الأندية الأوروبية البطلة سابقا أول مباراة له في الدوري منذ عام 2018، يوم 24 أغسطس (آب) الجاري أمام بوروسيا مونشنغلادباخ. ويبدأ هامبورغ مبارياته هذا الموسم قبلها بأسبوع عندما يواجه فريق بيرمازينس في كأس ألمانيا.

