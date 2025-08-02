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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي فنربخشة التركي، طالب إدارة ناديه بضم النجم المغربي براهيم دياز، جناح ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مورينيو يطلب التعاقد مع براهيم دياز لتعزيز صفوف فنربخشة

وبحسب صحيفة "إستاديو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مورينيو، الذي سبق له تدريب ريال مدريد، يرى في دياز الإضافة الهجومية التي يحتاجها لتقوية صفوف الفريق التركي استعدادًا للموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن طلب التعاقد مع الدولي المغربي جاء بناءً على رغبة شخصية من مورينيو، الذي يقدّر إمكانيات اللاعب الفنية والبدنية.

وفي سياق متصل، يعيش جمهور فنربخشة حالة من الحماس تجاه إمكانية ضم نجم "أسود الأطلس"، حيث انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور ومنشورات لدياز تحت وسم: "تعال إلى فنربخشة"، في حملة جماهيرية لضم اللاعب.

وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في معرفة ما إذا كان دياز سيقبل بخوض تجربة جديدة تحت قيادة مورينيو في الدوري التركي، أو يفضل مواصلة مشواره مع ريال مدريد.