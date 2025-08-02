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أحمد جودة - القاهرة -

تعاقد نادي مارسيليا الفرنسي لكرة القدم مع الجناح البرازيلي إيغور بايكساو، من فينورد الهولندي في صفقة قد ترتفع إلى 35 مليون يورو، من أجل تدعيم خط الهجوم.

مارسيليا يتعاقد مع البرازيلي إيغور بايكساو

سجل بايكساو (25 عامًا) 18 هدفًا في 47 مباراة لعبها في الموسم الماضي، وتم اختياره أفضل لاعب هولندي في الموسم.

وتغلب مارسيليا على فريق ليدز يونايتد الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز في التعاقد مع اللاعب.

وأعلن مارسيليا الصفقة في وقت متأخر من أمس الجمعة دون إصدار أي تفاصيل إضافية، ولكن تقرير إعلامية فرنسية ذكرت أن الصفقة تقدر بـ30 مليون يورو بالإضافة إلى 5 مليون سيتم دفعها كمكافآت وفقًا للأداء.

وتعاقد مارسيليا مع فيتينا، مهاجم براغا، حيث دفع مبلغًا قياسيًا للنادي بلغ 32 مليون يورو مطلع عام 2023، وفشل فيتينا في الاستقرار وسجل ستة أهداف في 43 مباراة قبل أن يتم بيعه إلى جنوه.

وأظهر بايكساو كامل مهاراته خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا ضد ميلان في فبراير (شباط) الماضي، حيث سجل هدف الفوز في المباراة، وتسبب في معاناة كبيرة لدفاع ميلان طوال اللقاء بسرعته الكبيرة.

وأنهى مارسيليا الموسم الماضي في المركز الثاني خلف باريس سان جيرمان وتأهل مباشرة لدوري أبطال أوروبا.

ويستهل مارسيليا مبارياته في الموسم الجديد عندما يحل ضيفًا على رين يوم 15 أغسطس (آب) المقبل.

