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أحمد جودة - القاهرة -

تقدم فريق نيوكاسل الإنجليزي بعرض رسمي للتعاقد مع مهاجم لايبزيغ الألماني، السلوفيني الدولي بنيامين سيسوكو، وذلك بعدما أكد إيدي هاو أن الوضع المحيط بالنجم ألكسندر إيزاك بعيد عن المثالية.

وسط غموض مستقبل إيزاك.. نيوكاسل يتقدم بعرض لضم سيسوكو

تتجه كل الأنظار صوب ملعب سانت جيمس بارك، ويسعى النادي للإبقاء على المهاجم السويدي، بينما يسعى للتعاقد مع مهاجم كبير.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية بي أيه ميديا، أن نيوكاسل قام بتسريع المحادثات مع لايبزيغ للتعاقد مع سيسوكو، الذي يسعى مانشستر يونايتد لضمه، ولكنه تقدم بعرض يساوي 69.7 مليون يورو وفقًا لما ذكرته التقارير.

وجاءت هذه التطورات بعد أن رفض نيوكاسل عرضًا بقيمة 110 مليون جنيه إسترليني من ليفربول للتعاقد مع إيزاك.