نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يدخل في صراع مع الهلال للتعاقد مع داروين نونيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم السبت، أن نادي ميلان يسعى بقوة للتعاقد مع مهاجم ليفربول الأوروجوياني داروين نونيز، لدعم خط هجومه قبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل منافسة قوية من نادي الهلال السعودي.

ميلان يدخل في صراع مع الهلال للتعاقد مع داروين نونيز

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي مارزيو، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن نونيز يُعد الخيار الأول لإدارة "الروسونيري" في مركز الهجوم هذا الصيف.

وقال دي مارزيو: "ميلان حدد داروين نونيز كأولوية هجومية، وبدأ بالفعل محاولات التعاقد معه، رغم أن المفاوضات مع ليفربول لا تزال معقدة".

وأوضح أن الهلال أبدى هو الآخر اهتمامه بضم نونيز، لكنه لم يقدم عرضًا رسميًا حتى الآن، بينما فتح ميلان قنوات اتصال مباشرة مع اللاعب لمحاولة إقناعه بالانضمام.

وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل نونيز، في ظل التنافس الأوروبي والعربي على خدماته خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.