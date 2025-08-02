نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إعلان رحيله.. ماذا قدم سون هيونج مين في 10 سنوات بقميص توتنهام؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين رسميًا رحيله عن صفوف نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لينهي بذلك مسيرة استثنائية دامت عقدًا من الزمن داخل أسوار النادي اللندني.

سون هيونج مين يعلن رحيله عن توتنهام بعد 10 سنوات

انضم سون إلى توتنهام في صيف عام 2015، قادمًا من نادي باير ليفركوزن الألماني، ومنذ لحظة وصوله أثبت نفسه كواحد من أبرز الأسماء في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفضل مهاراته العالية، وسرعته، وحسه التهديفي.

وعلى مدار عشر سنوات، أصبح سون أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة السبيرز، بل وأحد أكثر اللاعبين المحبوبين لدى جماهير الفريق، ليس فقط بسبب أدائه في الملعب، بل أيضًا بفضل شخصيته المتواضعة وروحه القتالية.

أرقام سون هيونج مين مع توتنهام

مع اختتام رحلته الناجحة في شمال لندن، نستعرض أبرز ما قدمه سون هيونج مين بقميص توتنهام: