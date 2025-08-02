نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقوبة قاسية على حارس ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ياسين تشيوكو، عقوبة بالإيقاف عن حضور ما تبقى من مباريات بطولة كأس الدوريات، وذلك بسبب ارتكابه مخالفة خلال مواجهة إنتر ميامي ضد كلوب أطلس المكسيكي.

عقوبة قاسية على حارس ميسي

تمثلت تلك الواقعة في نزول ياسين شويكو إلى أرض الملعب عقب نهاية المباراة مباشرة لمنع لاعبي أطلس المكسيكي من الاحتكاك بقائد إنتر ميامي ليونيل ميسي، وذلك بعدما توترت الأجواء في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

وبحسب بيان رسمي صادر عن اللجنة التأديبية للبطولة، فإن تشيوكو دخل منطقة محظورة داخل الملعب دون الحصول على إذن رسمي، وهو ما اعتبرته اللجنة تصرفًا غير لائق يستوجب العقوبة.

وأضاف البيان: بموجب لوائح كأس الدوريات 2025 تم استبعاده من جميع المناطق الفنية حتى نهاية البطولة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية لم يُفصح عن قيمتها على نادي إنتر ميامي".

وتُقام بطولة كأس الدوريات بمشاركة أندية من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، وتبدأ بدور تمهيدي، ثم تنتقل إلى أدوار إقصائية تبدأ من ربع النهائي. وتتأهل الفرق الثلاثة الأولى إلى دوري أبطال الكونكاكاف، بينما تُمنح أفضل أربعة فرق من كل دوري فرصة المنافسة في الأدوار النهائية.

تم تعيين ياسين شيوكو من جانب إدارة نادي إنتر ميامي ليكون بمثابة الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني، ويقال إنه جاء بتوصية من رئيس النادي ديفيد بيكهام.