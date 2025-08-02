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أحمد جودة - القاهرة -

واصل فريق يوفنتوس استعداداته للموسم الجديد 2025-2026، حيث خاض مواجهة ودية أمام نادي ريجيانا من الدرجة الثانية، انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت على ملاعب مركز تدريب السيدة العجوز.

يوفنتوس يتعادل وديًا مع ريجيانا استعدادًا لموسم 2025-2026

وسجل هدفي يوفنتوس كل من فرانشيسكو كونسيساو في الدقيقة 23، ودوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 47، فيما أحرز هدفي ريجيانا كل من ناتان غيرما في الدقيقة 22، وسيدريك غوندو في الدقيقة 72.

وتأتي هذه المواجهة في إطار التحضيرات المكثفة التي يجريها المدرب تياجو موتا، للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يخوض يوفنتوس ثاني تجاربه الودية أمام بوروسيا دورتموند الألماني يوم 10 أغسطس، على أن يختتم مبارياته التحضيرية بمواجهة أتالانتا، قبل دخول منافسات الموسم رسميًا.

ويفتتح يوفنتوس مشواره في الدوري الإيطالي بمواجهة بارما يوم 24 أغسطس، على ملعبه "إليانز ستاديوم" في تورينو.