الزمالك يقترب من ضم صفقة جديدة.. نجم فلسطيني يطرق أبواب ميت عقبة

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أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي الزمالك من إنهاء إجراءات التعاقد مع المهاجم الدولي الفلسطيني عدي الدباغ، لاعب نادي شارلروا البلجيكي، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين جميع الأطراف، في خطوة تهدف إلى تدعيم الخط الأمامي للفريق قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2025/2026.

تفاصيل العقد بين الزمالك وعدي الدباغ

حسب مصادر داخل القلعة البيضاء، فإن الصفقة باتت في مراحلها الأخيرة، وقد تم الاتفاق على كافة الجوانب الرئيسية للعقد، والتي جاءت على النحو التالي:

مدة التعاقد: يمتد العقد لأربع سنوات، بدءًا من موسم 2025/2026 وحتى نهاية موسم 2028/2029.

قيمة الانتقال: يسعى الزمالك لإنهاء الصفقة مقابل 350 ألف دولار تُسدَّد إلى نادي شارلروا كقيمة انتقال نهائية.

بنود إضافية: تجري حاليًا مفاوضات لوضع اللمسات الأخيرة على بعض البنود التنظيمية، إلى جانب الاتفاق على الحوافز والمكافآت المرتبطة بالأداء.

ومن المنتظر أن يصل عدي الدباغ إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، تمهيدًا للخضوع للكشف الطبي في مقر النادي. وسيتبع ذلك الإعلان الرسمي عن الصفقة، في حال اجتياز اللاعب للفحوصات بنجاح.

رغم تعاقد الزمالك مؤخرًا مع كل من أحمد شريف وعمرو ناصر، فإن صفقة عدي الدباغ تأتي ضمن رؤية الجهاز الفني بقيادة المدير الفني لتعزيز خط الهجوم بلاعب يملك خبرات دولية وأوروبية. ويُعد الدباغ إضافة فنية متميزة، لا سيما أنه يُصنَّف كلاعب محلي حسب لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، مما يمنح الزمالك مرونة إضافية في تنظيم قائمة اللاعبين الأجانب.

ويُعد الدباغ واحدًا من أبرز لاعبي منتخب فلسطين في السنوات الأخيرة، حيث سجل 16 هدفًا دوليًا، إلى جانب تألقه في عدد من الدوريات الأوروبية، أبرزها الدوري البلجيكي، ما يضيف قيمة فنية كبيرة لتشكيلة الزمالك في الموسم المقبل.