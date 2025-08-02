نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قلق في ريال مدريد من تحركات ليفربول.. وصفقة إيزاك تهدد مستقبل رودريجو في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - لا يغفل نادي ريال مدريد عن تحركات منافسيه الرئيسيين في سوق الانتقالات، حيث يراقب عن كثب الخطوات التي يقوم بها ليفربول الإنجليزي، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على مستقبل أحد نجوم الفريق الملكي: البرازيلي رودريغو غوس.

ورغم اهتمام عدة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز بخدمات رودريغو، وعلى رأسها ليفربول، إلا أنه لم يتم حتى الآن تقديم عروض رسمية أو بدء مفاوضات ملموسة لضم اللاعب. إلا أن الأنظار تتجه نحو النادي الإنجليزي، الذي نشط بقوة في الأسابيع الأخيرة من السوق الصيفي، سواء من خلال اللاعبين المغادرين أو عبر التعاقدات المحتملة.

إيزاك على رادار ليفربول... وتأثير مباشر على رودريغو

وبحسب ما نشره الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن ليفربول قدّم عرضًا رسميًا بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل نحو 138 مليون يورو) للتعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، لاعب نيوكاسل يونايتد، ليكون حجر الأساس في الخط الأمامي الذي يسعى المدرب الجديد آرني سلوت لبنائه في الموسم 2025-2026.

ورغم رفض العرض من قبل إدارة نيوكاسل، تشير تقارير أخرى إلى أن ليفربول يجهز عرضًا أكبر قد يصل إلى 175 مليون يورو من أجل الظفر بخدمات المهاجم الهداف.

هذه التطورات أثارت انتباه إدارة ريال مدريد، خاصة أن التعاقد مع إيزاك قد يُغلق الباب أمام رودريغو للانتقال إلى "الريدز"، حيث سبق للنجم البرازيلي أن أبدى اهتمامًا بالانتقال إلى أحد ناديي ليفربول أو آرسنال في حال رحيله عن "البلانكوس".

دهشة مدريدية من الإنفاق الضخم

الدهشة داخل أروقة "فالديبيباس" لم تأتِ فقط من احتمالية تعثر صفقة رودريغو، بل أيضًا من الحجم الكبير للإنفاق الذي يقوم به ليفربول هذا الصيف. فبالرغم من تعاقدهم بالفعل مع لاعبين مميزين مثل فلوريان فيرتز، ميلوش كيركيز وجيريمي فريمبونغ، إلا أن النادي لا يبدو متأثرًا ماليًا، بل على العكس، يواصل سعيه الحثيث لحسم صفقة إيزاك بأي ثمن.

وتدرك الإدارة المدريدية أن هذا المستوى من الإنفاق صعب التكرار حتى على نادٍ بحجم ريال مدريد، رغم قوته المالية الحالية. الأمر الذي يعقّد خيارات اللاعبين الراغبين في مغادرة "البرنابيو"، وفي مقدمتهم رودريغو، الذي بات أقرب للبقاء ضمن كتيبة تشابي ألونسو لموسم جديد، في ظل انسداد الأفق أمام انتقاله إلى الدوري الإنجليزي.

