نيوكاسل يفاوض مهاجم لايبزيغ تحسبًا لرحيل إيزاك

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أحمد جودة - القاهرة - في خطوة كبرى، قدّم نادي نيوكاسل يونايتد عرضًا رسميًا بقيمة 80 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم السلوفيني بنجامين سيسكو، لاعب لايبزيغ الألماني.

العرض يتكون من 75 مليون يورو تُدفع مقدمًا، و5 ملايين يورو حوافز ومكافآت إضافية، وقد تم تقديمه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقًا لتقارير شبكة «The Athletic».

اهتمام نيوكاسل بسيسكو ليس من فراغ، بل تحسبًا لرحيل المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك هذا الصيف. ورغم رفض نيوكاسل عرضًا رسميًا بقيمة 110 ملايين جنيه إسترليني من ليفربول، فإن بطل «البريميرليغ» لا يزال مهتمًّا بشدة بالتعاقد مع اللاعب.

وحسب مصادر مطلعة، فإن إيزاك يتدرب حاليًا بشكل فردي في ناديه السابق ريال سوسيداد، بعد أن غاب عن مباراة ودية أمام سلتيك وجولة الفريق الآسيوية، رغم أن النادي علّل غيابه بـ«إصابة طفيفة في الفخذ».

سيسكو يبلغ من العمر 22 عامًا، انضم إلى لايبزيغ في 2023 قادمًا من ريد بول سالزبورغ، وسجل 39 هدفًا و8 تمريرات حاسمة في 87 مباراة مع لايبزيغ، وأحرز 16 هدفًا في 41 مباراة مع منتخب سلوفينيا، وشارك في «يورو 2024». كما يمتد عقده الحالي حتى 2029، مع «اتفاق شفهي» يسمح له بالرحيل للمكان المناسب.

الجدير بالذكر أن عقده السابق احتوى على شرط جزائي قدره 65 مليون يورو.