نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوناتيه يقترب من تجديد عقده مع ليفربول.. ويغلق الباب أمام ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بعد أن أسدل الستار أخيرًا على واحدة من أطول قصص الانتقال في تاريخ كرة القدم بانضمام كيليان مبابي إلى ريال مدريد، بدأت أنظار النادي الملكي تتجه نحو أهداف جديدة، لا سيما في الخط الخلفي.

وفي هذا السياق، كشف الصحفي المعروف عبد الله بولما، الذي كان من أوائل من تحدثوا عن توقيع مبابي مع "البلانكوس"، أن المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتيه، الموجود على رادار ريال مدريد، يشعر بالراحة في صفوف ليفربول، بل ويبدو قريبًا من تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2026.

خيار مستقبلي لدفاع ريال مدريد

وبحسب معلومات خاصة نقلها موقع Defensa Central، فإن كوناتيه يُعتبر أحد الأسماء التي اختارتها الإدارة الرياضية في مدريد لتعزيز خط الدفاع في المستقبل، وذلك بعد ضم كل من دين هويسن، ترنت ألكسندر-أرنولد وألفارو كارّيراس.

ورغم أن هناك من لا يستبعد وصول كوناتيه إلى "سانتياغو برنابيو" خلال الصيف الحالي، إلا أن هذا الاحتمال يبقى مشروطًا برحيل بعض اللاعبين أولًا، حيث تُطرح أسماء مثل رودريغو غوس وداني سيبايوس ضمن ملف المغادرين المحتملين.

القلق الدفاعي قائم رغم الاطمئنان العام

ورغم شعور الإدارة المدريدية بالرضا حيال ما أنجزته في سوق الانتقالات حتى الآن، إلا أن الوضع في الخط الخلفي لا يزال يشكل مصدر قلق. إذ أن الثنائي دافيد ألابا وأنطونيو روديغر تجاوزا سن الثلاثين، في حين يبقى مستوى إيدير ميليتاو غير واضح بعد إصابتيه المتتاليتين في الركبة.

هذا الواقع دفع الأمانة الفنية إلى التفكير في مرحلة انتقالية حاسمة في الدفاع، وهو المركز الذي شهد العديد من الأزمات في المواسم الماضية. ويبدو أن النادي ماضٍ نحو التغيير فيه عاجلًا أم آجلًا.

كما أن المدرب تشابي ألونسو لا يستبعد استخدام أوريلين تشواميني كمدافع مركزي في بعض المباريات، بالإضافة إلى إمكانية الاعتماد على الشاب الصاعد خوان مارتينيز، الذي عاد مؤخرًا للعب مع فريق الكاستيا، ويُعد من أبرز مواهب أكاديمية "لا فابريكا".

